Vrača se poletni miljski pust

V Miljah pustno vzdušje vztraja celo leto ali skoraj. Ljubezen do priznanega Miljskega pusta, ki bo prihodnje leto slavil okroglih 70 let, ohranjajo tudi s poletnimi vragolijami. Poletni pust od 8. avgusta do velikega šmarna obljublja živahno dogajanje.

Vsak dan bodo na Trgu Caliterna od 18.30 dalje stojnice osmih tradicionalnih miljskih pustnih skupin vabile s hrano in pijačo. Zmanjkalo ne bo niti glasbe in seveda dobre volje. Od 21. ure dalje bodo zaživeli koncerti ter kabaretni in plesni nastopi za vse okuse.

Nastopil bo med drugimi tržaški pevec in prvi zmagovalec italijanskega televizijskega šova talentov Saranno famosi Dennis Fantina. Med občinstvo pa se vrača tudi ironični čarovnik iz Umaga Mago de Umago. Zastor se bo v torek, 8. avgusta, ob 20. uri dvignil s krajšo slovesnostjo in nastopom otrok poletnih centrov.Sledilo bo nagrajevanje najlepše s cvetjem okrašenega vrta oziroma pročelja.