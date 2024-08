Vrata dolinske občine vse bolj odprta

Dolinski župan Aleksander Coretti je v volilni kampanji obljubljal, da bo na stežaj odprl vrata občine in »odvrgel ključ«, da bi občinsko strukturo in njene dejavnosti le približal občanom. Obljubo je naposled uresničil – od prihodnjega tedna bo dostop do občinskega sedeža občanom olajšan oziroma vsaj bolj priročen. »To so si močno želeli tudi občani,« je spomnil na številne prošnje z njihove strani pred volitvami.

Od ponedeljka, 2. septembra, bo glavni vhod občine odprt dalj časa, in sicer ob ponedeljkih in sredah med 9. in 13. uro ter ravno tako tudi v popoldanskih urah od 14.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa še med 9. in 12. uro. Vložišče bo zadolženo za odpiranje in zapiranje vhodnih vrat, njegovo osebje pa bo na voljo vsem uporabnikom, ki bodo potrkali na vrata.

Ravno tako bodo občinski uradi, ki imajo sedež v občinskem poslopju (z izjemo lokalne policije), odprti za javnost ob ponedeljkih od 14.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih med 9. in 12. uro, ob sredah pa med 9. in 12. uro ter od 14.30 do 16.30. Na občinski spletni strani je vsekakor mogoče najti telefonske številke in naslove elektronske pošte, preko katerih se vsak občan lahko dogovori za obisk ali pa izpostavi svojo potrebo.

Urad lokalne policije bo odprt za javnost ob ponedeljkih od 14.30 do 16.30 in ob četrtkih od 9. do 12. ure. Sicer pa je za nujne primere občanom na voljo tudi telefonska številka 339 8760720.

Kar se izdaje elektronske osebne izkaznice tiče, pa se je za to mogoče naročiti po telefonu, in sicer na številki 040 8329226.

Od prihodnjega tedna pa odpira vrata svojega urada tudi župan, ki bo vsako sredo dopoldne sprejemal posameznike na občini. Za sestanek z njim se je vsekakor potrebno predhodno dogovoriti s klicem v tajništvo na številko 040 8329245.