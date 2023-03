Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo o umoru duhovnika v Trstu

Duhovniku Paolu Piccoliju se je danes odvalil kamen od srca. Vrhovno sodišče v Rimu je namreč razveljavilo obsodbo na 21 let in 6 mesecev zapora, ki jo je na njegov račun izreklo tržaško višje porotno sodišče (s tem pa potrdilo prvostopenjsko sodbo) zaradi umora 92-letnega sobrata Giuseppeja Rocca. Generalni tožilec je vrhovnim sodnikom predlagal, naj sprejmejo eno od pripomb, zaradi katerih se je obsojeni obrnil na najvišjo stopnjo sojenja. Njegov odvetnik Vincenzo Calderoni je pojasnil, da je šlo za to, da v prejšnjih stopnjah niso prisluhnili strokovnjakom obrambe, ko so ugotavljali, kaj se je točno zgodilo tistega 25. aprila leta 2014 v Duhovniškem domu v Ulici Besenghi v Trstu. Na prvi in drugi stopnji so sodniki zaključili, da je Piccoli starejšega duhovnika Rocca zadavil, zdaj pa bo treba o tem odločati še enkrat. Vrhovno sodišče je namreč kazenski postopek vrnilo na raven višjega porotnega sodišča, ker pa isto sodišče ne sme dvakrat odločati o istem primeru, bo novo sojenje potekalo v Benetkah.

»To je lepa zmaga. Končno nas je nek sodnik poslušal. S to odločitvijo je ugotovil, da sta dve tržaški sodišči napačno odločali,« je za Primorski dnevnik izjavil odvetnik Calderoni. Don Piccoli je bil z njim na sodišču v Rimu, po besedah odvetnika pa je izredno zadovoljen, saj bi moral v primeru potrditve obsodbe dolga leta v zapor.