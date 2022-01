Vrnili so se v razrede

Božični in novoletni prazniki se za večino dijakov in učencev slovenskih šol na Tržaškem zaključijo jutri, le nekateri so v učilnice stopili že včeraj. Klopi so tako zasedli dijakinje in dijaki liceja Franceta Prešerna, ki so po dvotedenskem premoru ponovno srečali sošolce in profesorje, čeprav ne v polnem številu.

Že v preteklih dneh so v tajništvo kapljala sporočila družin, ki so šolo obveščala o pozitivnih brisih in stikih z osebami, za katere se je po testiranju izkazalo, da so pozitivne na koronavirus. Tudi redki profesorji so sicer pristali v karanteni, kar pomeni, da so nekateri razredi že prvemu dnevu pouka v novem letu sledili na daljavo.

Spletni pouk ob ponovnem začetku pouka po praznikih v Italiji sicer podpira skoraj 2000 ravnateljev, ki se verjetno želi izogibati upravljanju s pravili, ki jih je vlada po novem letu postavila v primeru okužbe v šolskem okolju. »Osebno pa se z njimi ne strinjam. Daljše obdobje pouka na daljavo je na mladih pustilo vidne posledice,« je za Primorski dnevnik dejala ravnateljica Loredana Guštin, »čeprav je upravljanje pouka v živo z novimi pravili zelo zapleteno. Verjamem, da podporniki pouka na daljavo imajo opravka s številnimi razredi in večjimi šolami, a kljub temu je dobro dijakinj in dijakov na prvem mestu.«