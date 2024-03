Vsakdan za rešetkami so zamenjale za modno pisto

A stavba na hišni številki 26 ni le ena od tolikih monumentalnih tržaških palač. Pogled skozi njena okna –strešna in ne –, ni mogoč. Tudi vstop vanjo je veliki večini ljudi prepovedan. »Danes se veselimo, da je del svobodne družbe vstopil v zapor, ker je tudi zapor del mestne okolice,« je pod tistimi podstrešnimi okni z rešetkami uvodoma dejala Chiara Miccoli, ki v tržaškem zavodu za prestajanje kazni skrbi za to, da »zapornicam, ki ozavestijo svoje napake, ponudimo novo priložnost«.

Ko bi včeraj dopoldne kdo lahko pokukal skozi strešna okna visoke stavbe na Ulici Coroneo 26, bi ugotavljal, da se pod njim odvija eden tolikih dogodkov ob 8. marcu – nastop igralske skupine ali modna revija. Morda bi bil njegov pogled nekoliko presenečen zaradi žensk in moških v modrih uniformah, a prav gotovo bi ga pritegnile dekleta in ženske, ki so korakale med sedečimi ljudmi, odete zdaj v gledališke kostume zdaj v elegantne večerne obleke, ki jih običajno vidimo na fotografijah s podelitve oskarjev. Slišati je bilo glasbo in tudi prepričano ploskanje.

V tržaškem zaporu so Mednarodni dan žensk proslavili z modno revijo, na kateri so nastopile ženske in dekleta, ki tu prestajajo kazen (FOTODAMJ@N)

Del »svobodne družbe« je včeraj bil vabljen, da prestopi prag tržaškega zapora, ker je skupina deklet in žensk, ki v njem prestaja kazen, stopila na pot samozavedanja in izobraževanja. Predvsem pa so pristale na to, da svobodni družbi pokažejo svoj obraz. Da z njim stopijo pred ljudi, pred fotoaparate, kamere in beležke novinarjev. V zameno so za nekaj ur vsakdan za rešetkami zamenjale za modno pisto, za aplavze, stiske roke, ob koncu tudi za kak objem.

Ne zaustavite se pri tem, kar vidite, je zunanje obiskovalce pozvala Miccoli. Med nami torej niso stopale samo ženske različnih starosti in nosile dragocene in bogato okrašene obleke z versajskega ali habsburškega dvora ter s partijev s konca 90. let. Med nami je korakalo dvanajst deklet in žensk, ki trenutno ne sodijo v svobodni del družbe, a se trudijo, da bi spet bile del nje. Zato ne čudi, da so jim ploskali tudi številni pravosodni policisti in policistke, s katerimi delijo vsakdan.

Med moškimi in ženskami, ki so prisostvovali defileju, pa si je marsikdo skrivoma brisal solze.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.