»Wärtsilä killer.« Pod šotorom pred boljunskim obratom nam je delavec pod nos pomolil telefon, na ekranu je bila slika transparenta.»Trst ni prvi primer industrijskega obrata, ki bi ga finsko podjetje zaprlo in umaknilo. V finskem mestu Turku, Španiji, Franciji in na Nizozemskem je zaradi odločitev Wärtsile na cesti ostalo več tisoč delavcev,« se je hudoval. »To je vikinško, bolje rečeno barbarsko početje.«Na straži bodo vsaj do 14. oktobra. Takrat bodo namreč minili trije meseci, odkar so delavci Wärtsile od vodstva finskega podjetja prejeli elektronsko sporočilo z novico, da namerava industrijski velikan zapreti obrat pri Boljuncu in proizvodnjo umakniti domov, v mesto Vaasa. Pod šotorom na trgu pred vhodom v obrat dežurajo noč in dan, v soncu, vetru in dežju.

»Uradne napovedi govorijo o odpustu 450 delavcev. V resnici pa bo zaradi dejavnosti, ki so tako ali drugače povezane z Wärtsilo, brez službe ostalo več kot tisoč ljudi,« je bil med včerajšnjim obiskom stavkovnega tabora pred boljunskim industrijskim obratom jasen delavec in sindikalni predstavnik Roberto Trabucco. Kot mnoge druge je tudi njega tistega 14. julija presenetila novica o odpustitvi delavcev. »Tržaški obrat je vseskozi posloval pozitivno, delničarji so bili z delom zadovoljni. Podjetje pa nam je ob novici zagotovilo zgolj psihološko podporo,« se je hudoval. Namen stavkovnega odbora je straženje vhoda v tovarno, da iz nje ne bi začeli odnašati motorjev in drugih industrijskih naprav. Nadejajo pa si delovati v mejah zakonitosti: »Če nas bo policija prisilila k umiku, bomo odšli. Javnost in politika sta z nami, vsakršna eskalacija bi bila nesmiselna. Ne potrebujemo udarca s pendrekom ali ovadbe.« Do večjih trenj po besedah delavcev za zdaj ni prišlo. Nekaj predstavnikov vodstva podjetja v prostore obrata zahaja v spremstvu varnostnikov. Nekateri izmed njih so zaposlene med delom izzivali in nanje pritiskali, večjih nevšečnosti pa niso beležili.