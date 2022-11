Vsakršno nasilje nad šibkejšimi je nedopustno

Čeprav je Italija pred tremi leti z zakonom Codice rosso dosegla napredek pri oblikovanju pravnih okvirjev na področju preprečevanja nasilja v družini, bo treba storiti še veliko, da bi zagotovili ničelno toleranco. Nov zakon o preprečevanju nasilja v družini v celoti vključuje pristop, osredotočen na žrtve, zagotavlja zaščito žrtev in otrok prič ter spodbuja sodelovanje državnih organov in nevladnih organizacij. Glavna novost zakona je sicer, da imajo prijave nasilja preferenčno pot in jih je treba (najkasneje dan potem) posredovati glavnemu tožilcu, ta pa mora žrtev oz. tistega, ki je kaznivo dejanje prijavil, zaslišati v roku treh dni od prijave.

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki ga bomo zaznamovali jutri, smo se pogovorili z glavnim tožilcem Antoniom De Nicolom, ki je postregel s statističnimi podatki; ti sicer potrjujejo učinkovitost zakonodaje, a to vseeno ni dovolj, saj noben zakon ne more sam po sebi zagotoviti kulture in spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Po njegovem za družbo nenasilja potrebujemo tudi načrtno senzibilizacijo javnosti in ozaveščanje o nedopustnosti vsakršnega nasilja med šibkejšimi.

Gospod tožilec, malo več kot tri leta so minila, odkar je v veljavo stopil nov zakon o preprečevanju nasilja v družini. Se je z njegovo uveljavitvijo povečalo število kazenskih ovadb?

V naši regiji so žrtve nasilje v veliki meri že prej prijavljale. Veliko bolj pogosto v primerjavi z drugimi italijanskimi regijami, kjer je bilo nujno treba poostriti zakon. Število kazenskih ovadb se je sicer povečalo, a drastičnega porasta vseeno ne beležimo.

Kaj pravi statistika?

Pred uveljavitvijo novega zakona, in sicer v obdobju med 1. julijem 2018 in 30. junijem 2019 smo registrirali 578 prijav, obravnavali smo 574 primerov. V naslednjem enoletnem obdobju, od 1. julija 2019 do 30. junija 2020, smo prejeli 726 ovadb, preiskavo smo zaključili v 719 primerih. Med 1. julijem 2020 in 30. junijem 2021 smo imeli opravka s 768 ovadbami, v obravnavo smo jih uspeli vzeti 724. V zadnjem enoletnem obdobju, med 1. julijem 2021 in 30. junijem 2022 je na naše mize prispelo 772 ovadb, zaključili smo 848 primerov. V to zadnjo številko smo vključili tudi primere, ki jih nismo uspeli zaključiti v preteklih letih.

Pandemija delno sovpada z uveljavitvijo novega zakona. Bi lahko bilo povečano število ovadb tudi posledica ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa? Stres, stiske in to, da so družinski člani ves čas skupaj doma, so lahko povod za nasilje.

Dejstvo je, da se je med pandemijo poslabšalo marsikaj, povečalo se je tudi nasilje nad ženskami.