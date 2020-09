Vse kar lahko znanost ukrene za naš planet

Niti še niso spravili šampanjca ob nedavnem koncu znanstvene prireditve Esof 2020, ko se v Trst spet vrača znanost z veliko začetnico. Čez deset dni - od petka, 25. septembra, do nedelje, 27. septembra, - bo v Trstu zaživel deveti znanstveni festival Trieste Next, ki so ga danes uradno predstavili v avditoriju muzeja Revoltella. Pod skupnim naslovom Science for the Planet - je razkril direktor prireditve Andrea Maconi - bo letos poudarek na vsem, kar lahko znanstvena stroka stori za Zemljo. Skušali bodo ponuditi nič manj kot sto zamisli za življenje v prihodnosti, ki je v bistvu s pandemijo novega koronavirusa že potrkalo na vrata. V ospredju bo torej nič koliko aktualnih tem, kot so zdravje, onesnaževanje, energija, prehrana, industrijski in gospodarski razvoj, prostorsko načrtovanje in še bi lahko naštevali.

V treh dneh se bo zvrstilo 60 dogodkov, predavalo bo 160 strokovnjakov različnih strok. Glavno prizorišče festivala, ki ga prirejajo Občina Trst, tržaška univerza, portal ItalyPost, Inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS in Znanstveni imaginarij, bo tudi tokrat Veliki trg, kjer bodo zavladali pokriti šotor in priložnostne stojnice. Dogajanje pa bo potekalo tudi v gledališču Miela, deželni palači na Velikem trgu, muzeju Revoltella in kavarni Tommaseo. Glavni cilj organizatorjev pa je bil dogodek prirediti v živo. Nekatera predavanja bodo le v spletni različici, te pa se da prešteti na prstih ene roke. Vstop je kot običajno brezplačen, zaradi predpisov proti širjenju okužb s covidom-19 pa je obvezna predhodna spletna najava na spletni strani festivala Trieste Next, kjer je na voljo tudi celotni program. Število mest je omejeno, znanstveni navdušenci pa bodo lahko vsa srečanja spremljali tudi po spletu.