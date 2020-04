Vse več revnih in vse več solidarnosti

Fundacija Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin ne miruje. Tudi v času širjenja okužbe s koronavirusom se prostovoljci in zaposleni posvečajo otrokom, ki so že pred pandemijo bili gostje sprejemnega centra. Dejavnost so prekinili le v zbirnem centru Elide in pri Bombelju.

Omejitveni ukrepi pa so na dan prinesli hudo finančno stisko številnih družin na Tržaškem, ki jim fundacija sledi in pomaga. Preko deželnega dobrodelnega združenja Banco alimentare in v sodelovanju z Občino Trst so za socialno ogrožene družine iz Bombelja in od Sv. Ivana lani nabrali osem ton in pol živil v treh tržaških marketih verige Despar. Tem gre prišteti 1200 pic (združenje Banco alimentare je darovalo sto pic na mesec), skoraj štiri tone zamrznjene hrane, ki jo je fundaciji darovalo podjetje Bofrost, ter tedenska preskrba sadja in zelenjave, ki jo pošilja tržaška zelenjavna tržnica.

Med velikonočnimi prazniki pa je fundacija prejela dodatne darove od zasebnikov in podjetij. Družine so tako dobile v dar čokoladne pirhe in velikonočne colombe, ki so jih podarili člana združenja Sempre in movimento, gospa Dukcevich, market pri Rabujezu in kavarna Lo Nigro, pa še osemkilogramski čokoladni pirh iz marketa Coop v nakupovalnem središču Torri d'Europa ter denar za nakup živil podjetja Principe. Tolikšna dobrosrčnost je od fundacije zahtevala pravo logistično preureditev in investicijo v izobraževanje na tečajih za zagotavljanje varne prehrane HACCP ter najem primernih vozil za prevažanje živil.

»Pri Fundaciji Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin se redno srečujemo s socialno ogroženimi družinami in opažamo, kako je revščina dan za dnem bolj razširjena tudi v Trstu,« je v sporočilu za javnost zapisala predsednica fundacije Daniela Schifani Corfini. »Volje po premostitvi krize ne manjka, a delo po končanem izrednem stanju bo zelo zahtevno. Zato smo se odločili razširiti krog darovalcev živil in s tem podprli večje število družin.« V ta namen vabijo vse obrate, podjetja in trgovine z živili, ki bi radi prispevali, naj pokličejo na telefonsko številko 0403480098.