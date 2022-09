Wärtsilä: 14. septembra prva obravnava na sodišču

Na tržaškem sodišču bo 14. septembra potekala prva obravnava zoper multinacionalko Wärtsilä, na podlagi ovadbe, ki so jo 17. avgusta vložili predstavniki sindikatov Cgil, Cisl in Uil. Očitajo ji, da je kršila 28. člen statuta delavcev oz. protisindikalno delovanje v letih 2021 in 2022. Namen ovadbe je, da bi tovarna ustavila postopek odpuščanja in da bi se torej znova začela pogajanja. Do 14. septembra ima finska lastnica na osnovi italijanskega zakona proti delokalizaciji čas, da predloži načrt s predlogi za omilitev posledic zaprtja tovarne pri Boljuncu. Napovedala je sicer, da bo to storila nekaj pred tem, in sicer enkrat med 8. in 12. septembrom.