Wärtsilä: v tovarni nekaj optimizma

Včeraj dopoldne se je odvijala sindikalna skupščina tovarne Wärtsilä na kateri so sindikalni predstavniki osemstotim zaposlenim v Boljuncu predstavili rezultate ponedeljkovih dogovorov. Ti so tako, po prvih informacijah iz medijev, tudi uradno prejeli potrdilo, da bodo z današnjim dnem začeli prejemati nadomestilo za čakanje na delo (it. cassa integrazione). Vse pa ni šlo prav po dogovorih in zaposleni upajo, da jim jo je Wärtsilä le še zadnjič zagodla.

Andrea Dellapietra, predstavnik sindikata kovinarjev Fiom CGIL, je vzdušje opisal kot skorajda optimistično. »Delavci so rezultate pogajanj popolnoma razumeli,« je izjavil: nadomestilo in njegovo predvideno trajanje za pet mesecev sta zelo pomembna dosežka. »Uspelo nam je podaljšati časovnice,« je še dodal. Delavci bodo z dogovorom prejemali približno 1500-1600 evrov mesečno. Po izračunih drugega predstavnika, Fabia Kanidiseka, kovinarjev CISL, bodo s solidarnostnim dodatkom Dežele FJK in lastništva uslužbenci prejemali le kakih 100-110 evrov manj, kot bi jim pripadali po pogodbi.

So pa zaposleni obžalovali, da se finska družba ni držala nenapisana dogovora, da bodo vsaj do konca avgusta prejemali redne plače.

