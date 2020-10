Z angelčkom in hudičkom varno na zabavo

Angelček, ki te spodbuja k preudarnemu ravnanju in hudiček, ki te sili k pretiravanju ali vsaj k samosvojemu pojmovanju pravil. Starodavni, a vedno zimzeleni arhetipski podobi narekujeta tempo igre s kartami Un sobrio sabato sera (Trezna sobota zvečer), ki hoče najstnikom in mladim približati posledice vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi. Širši javnosti so jo predstavili včeraj zvečer na postaji Rogers na tržaškem nabrežju, kjer sta občinstvo zabavala tudi priljubljena tržaška komika Flavio Furian in Maxino.

Gre za zadnji dosežek projekta Pensaci, ki ga od leta 2018 tržaška socialna zadruga La Quercia posveča mladim od 14 do 25 let. Z njo pri uresničevanju ciljev varne zabave sodelujejo socialna zadruga Duemilauno, zdravstveno podjetje Asugi ter podjetji Trieste Trasporti in RadioTaxi. Projekt financira vladni oddelek proti drogi. Delavnice, predavanja in podobne dejavnosti vsakič potekajo na različnih višjih šolah. Kaj so pravzaprav ustvarili, je za Primorski dnevnik strnil vzgojitelj Marco Codarin, ki je s Francesco Zavino koordinator projekta. »Delo sloni na načelu vzajemnega izobraževanja (t.i. peer education). To pomeni, da dijaki četrtega razreda sami predlagajo, kako bi mlajšim vrstnikom oziroma drugošolcem približali, da piti in sesti za volan ne gre najbolje skupaj. Tokrat so bili na vrsti dijaki višjih šol Galilei in Galvani, ki so si v času izrednih ukrepov proti novemu koronavirusu zamislili igro s kartami,« je povedal.