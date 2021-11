V torek zvečer so policisti ovadili 62-letnega moškega, ki je z balkona v Ulici Castagneto metal pohištvo in druge predmete. K sreči pri tem ni nikogar poškodoval ali ranil.

Sinoči pa so policisti prijavili še 50-letnega Tržačana, ker je sprožil lažni alarm. Zgodilo se je v Škednju. Ko so organi pregona prišli na lice mesta, je moški dejal, da ga je napadel neznanec, policisti pa so ugotovili, da so bile njegove besede neutemeljene in ga prijavili na prostosti državnemu sodišču.