Z defibrilatorjem na varnem tudi v osmicah

V Mavhinje prihaja defibrilator. Zanj so se odločili vaški osmičarji, ki so s prispevkom Zadružne kraške banke Trst-Gorica nabavili avtomatično elektronsko napravo in si jo bodo kot štafetno palico med seboj »podajali« gleda na odprtja dejavnosti; v času mirovanja pa bo defibrilator dostopen vsem na odprtem javnem prostoru. Hvalevredno zamisel so včeraj predstavili v mavhinjski osmici pri Fabčevih, ki ga tačas skrbno čuva.

V imenu osmičarjev je spregovoril Franc Fabec, ki je poudaril medsebojno povezanost in sodelovanje, v prvi vrsti za koordiniranje letnih odprtij, seveda za promocijo domačih osmic in snovanje skupnih projektov. Med slednje spada tudi nakup defibrilatorja.

Pri projektu sodeluje vseh 6 osmic (Pipan-Klarič, N’ Punkišči, Terčon-Lisjak, Angelini-Gabrovec, Pipan in Fabec): defibrilator bo odslej prisoten v vsaki odprti osmici, saj bo potoval iz ene v drugo. Vaške osmice so odprte okvirno 300 dni v letu – ko bodo zaprte, pa bo defibrilator na voljo celotni vaški skupnosti na odprtem javnem prostoru. Defibrilator bo torej na voljo vedno, 365 dni na leto.