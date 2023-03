Z dialogom do odprte in pluralne družbe

Na predstavitvi kandidatke Demokratske stranke Valentine Repini je bilo vzdušje zelo sproščeno vzdušje. »Odprtje volilne kampanje naj bo praznik in s prav takšno pozitivno naravnanostjo želim nadaljevati vse do aprilskih volitev,« so bile prve besede Valentine Repini, ki je pred sabo imela občinstvo večinoma domači, skoraj izključno poznani slovenski obrazi iz tržaške kulturne in še zlasti politične sfere.

Za izčrpno predstavitev kandidatke sta preko osebnih spominov na dosedanja sodelovanja poskrbela tržaška gledališčnika, igralka Lara in Komar in režiser Franco Però. Oba sta v preteklih letih z Valentino Repini v okviru produkcij Slovenskega stalnega gledališča udejanjala vizijo pluralne in odprte družne, ki sloni na dialogu.

Za trojico je bil vzor pri tem nelahkem delu pokojni režiser in umetniški vodja SSG Marko Sosič, ki je verjel, da edino odprtost vodi do humane družbe. »Valentina Repini nikoli ne postavlja sebe v ospredje sebe. Z navdušenjem dela za skupnost, svojemu delu je popolnoma predana in kar zelo profesionalno počne v službi, zadnja leta prenaša tudi v politiko. Takšno predstavnico potrebujemo tudi v deželnem svetu,« je kandidatko podprl Però, Komar pa je nov politični izziv Valentine Repini označila kot čisto naraven prehod:»Edina pravilna odločitev nekoga, ki si prizadeva za skupno dobro,« je zaključila igralka.

Kandidatka Demokratske stranke bo sicer svoj politični program podrobneje predstavljala v naslednjih tednih, na včerajšnjem srečanju pa je izpostavila, da v središču njene pozornosti ostajajo zdravstvo, delo, šolstvo, mladi, trajnostna mobilnost in enakost. Posebno pozorna bo na potrebe in težave slovenske narodne skupnosti v deželi, močno pa si želi prisluhniti prebivalcem četrti oziroma krajev, na katere je vladajoča politika »pozabila«, in civilni družbi, ki na različne načine zagotavlja socialno kohezijo. Še ena tema, ki jo bo zagotovo naslovila, bo vključenost oziroma zastopstvo žensk v deželnih ustanovah.

