Z dna morja odstranili 30-metrski jambor tekmovalca Barcolane (foto)

Pripadniki gasilske potapljaške enote so v sodelovanju z navtičnimi izvedenci kakih pet milj pred Grljanom potegnili z morskega dna 30 metrov visok jambor jadrnice, ki je bila med tekmovalci včerajšnje Barcolane. Posredovanje je bilo dolgo in zapleteno. Odstranitev jambora pa je bila nujna, ker bi lahko njegova prisotnost v morju bila nevarna za druga plovila in za morski ekosistem. Jadrnica se je včeraj prevrnila in izgubila jambor malo po startu regate.

Jambor, ki se je zlomil na tri dele in jadra, so potapljači posamezno privezali na napihljive balone, s katerimi so jih dvignili na površje. Odstranili so še pripeto jadro, jambor in ostalo pa so naložili na enega od dveh rešilnih čolnov, s katerim so vse prepeljali v Staro pristanišče. Tam so jambor dvignili na kopno z žerjavom in ga položili na varno. Na razpolago bo pristojnim oblastem, ki preiskujejo vzroke nesreče. V njej na srečo ni bilo poškodovanih, pač pa je nastala velika gmotna škoda. Današnje posredovanje gasilcev, ki je potekalo pod nadzorstvom obalne straže, je trajalo dve uri.