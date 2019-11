Z družabno igro Postani partizan

Tržaška publika ga pozna predvsem kot sopevca Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, s katerim na koncertih večkrat poje svoji pesmi Partizan in Zlovenija, moja dežela. A Darko Nikolovski je od letošnjega poletja tudi stvaritelj svojevrstne družabne igre z naslovom Postani partizan, ki k igranju vabi z geslom »Prebudi v sebi narodnega heroja!« V nedeljo bo ob 16. uri na Padričah na sedežu TPPZ prvi mednarodni turnir igre Postani partizan.

Kateri je bil vzgib za partizansko družabno igro?

Že nekaj časa sem sit tega, kako nekateri revidirajo zgodovino. V Sloveniji ni nekega normalnega odnosa do tega dela zgodovine, ki ga osebno izjemno cenim in zato sem začel razmišljati o tem, kako bi partizansko zgodovino približal mlajši generaciji. Pri tem ne mislim na šestletnike, pač pa na dvajset, tridesetletnike. Želel sem popularizirati ta najsvetlejši del slovenske zgodovine.

Kako igra sploh zgleda?

Igrajo lahko najmanj štirje in največ šest igralcev. Štirje so lahko partizani, ostali vlogi pa sta moderator igre in okupator. Namen igre je preživeti vojno in nabrati največ točk: komur to uspe, postane poveljnik slovenskih partizanskih enot in s tem dobi pravico, da se ga v naslednji igri kliče tovariš komandant.