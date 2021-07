Z dvojezičnimi tablami širijo poznavanje dolinske zgodovine

Vhoda v dolinsko prafarno cerkev sv. Urha in zunanji ter notranji del obzidja zaznamujejo štiri informacijske table, ki v slovenščini in italijanščini poročajo o zgodovini dolinske pražupnije in bližnje okolice. Table so ravnokar postavili, odkrili so jih v sredo zvečer med dvojezično slovesnostjo pred vhodom v cerkev, kjer je najprej pozdravil dolinski župnik Klemen Zalar.