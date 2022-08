»Z gašenjem smo na dobri poti«

»Gasilci nadziramo stanje pri Prebenegu in Križpotu. Naseljema posvečamo največjo pozornost, da ne bi slučajno veter obrnil in bi ponovno zagorelo. Varujemo zlasti domove,« je za Primorski dnevnik povedal eden od gasilcev, udeleženih v operacijah gašenja pri Prebenegu. »Gašenje trenutno še poteka v gozdu, kjer je pod nadzorom gozdne policije,« je dodal.

Trenutno kaže, da je vse pod kontrolo in da ni večjih nevarnosti, je ocenil. »Smo na dobri poti, bi rekel. Na kraju poleg gasilcev in udeleženih pri gašenju so helikopterji. Največjo nevarnost bi lahko predstavljali obrat vetra in morebitna nova žarišča, kjer bi se lahko požar razplamtel,« je še povedal. Nekaj manjših žarišč je bilo okrog 10.30 še aktivnih in ravno nanje so helikopterji odlagali vodo.