V Repen je ponovno priletel helikopter

Na nebu nad Repnom in Colom se je danes zjutraj vnovično pojavil helikopter s košaro za gašenje. Na območju, kjer je v petek popoldne divjal gozdni požar, se je namreč spet začelo kaditi, zaradi česar je gozdarska policija zaprosila za pomoč iz zraka. Dober del pogorišča je namreč težko dostopen, doline in vzpetine med Repnom in Colom so polne griže in ostrih skal.

Tudi danes so bili na delu prostovoljni gasilci iz Trsta in Milj ter prostovoljci protipožarnih enot civilne zaščite. Pomoč je prišla iz Škocjana ob Soči, Trsta, Foljana in Redipulje, Doberdoba, ter Prapotnega, Mojmaga, Podbonesca in Svetega Lenarta na Videmskem. Na delu je bilo 29 prostovoljk in prostovoljcev, komandno središče je civilna zaščita uredila pred občino na Colu.