V Ljudski vrt so se vrnile podgane

Konec maja so tržaški Ljudski vrt pet dni zaprli, da bi tam izvedli deratizacijo. A kaj ko zatiranje škodljivih glodalcev ni prineslo želenih rezultatov, saj se podgane redno podijo med sprehajalci. Na povratek zajedalcev je opozorila Demokratska stranka, kot so pojasnili v sporočilu medijem, sprehajalci in ostali obiskovalci tega priljubljenega parka podgane opažajo sredi belega dne.

»Prisotnost podgan je zaskrbljujoča, v park namreč vsak dan zahajajo družine, otroci in starejši. Občina naj poskrbi za izničenje živali,« je bil jasen Luca Bressan, vodja rajonskih svetnikov Demokratske stranke v četrtem rajonu. »Tržačani imajo pravico, da se nemoteno zadržujejo v parku, ne da bi jim med nogami tekale miši. Zgodilo se je, da so na živali naletele tudi mame z otroki,« pa je povedala sekretarka DS za Tržaško Maria Luisa Paglia. Občino je pozvala, naj reši težavo in poskrbi, da se miši ne vrnejo v Ljudski vrt.