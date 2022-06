Z glavo udaril natakarja

Lastnik bara Giulia na Trgu Volontari Giuliani je bil popoldne žrtev napada z rasističnim ozadjem. Zaradi udarca v glavo je moški kitajske narodnosti končal na katinarski urgenci.

Po kosilu se je pred bar pripeljal moški srednjih let v družbi treh deklet in se usedel za mizo. Tja naj bi po besedah policije pristopil natakar in lastnik bara, moški pa naj bi ga verbalno napadel, češ da na strežbo čaka že dvajset minut. Letele naj bi celo psovke na račun kitajskega porekla natakarja. Spor naj bi se stopnjeval, napadalec naj bi natakarja naposled udaril z glavo.

Na prizorišče so prihiteli policisti in reševalci službe 118, ki so natakarja prepeljali v bolnišnico na Katinaro. Napadalca naj bi policija že identificirala. V primeru hudih poškodb ga bodo predstavniki organov pregona ovadili, sicer bo to moral storiti poškodovani lastnik bara.