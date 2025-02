Z igralko Laro Komar o igralskem poklicu

Mediji večkrat prikazujejo pozitivne in svetle plati igralskega poklica, zadreg in garanja pa navadno ne. Tudi o tem bo govor danes ob 18.30 na srečanju z gledališko in filmsko igralko Laro Komar, ki smo jo pred kratkim videli v na odru Slovenskega stalnega gledališča in v vlogi dvojezične napovedovalke na uradnem odprtju evropske prestolnice kulture GO! 2025. Na pobudo Društva Slovensko gledališče in v sodelovanju s SSG se bosta v tržaškem Kulturnem domu Lara Komar in teatrologinja Bogomila Kravos pogovarjali o njeni igralski izkušnji na slovenskih in italijanskih odrih ter v filmih. Srečanje je namenjeno vsem ljubiteljem gledališča, posebej tistim, ki bi hoteli o tem poklicu izvedeti kaj več, saj si društvo, SSG in izobraževalni konzorcij Slov.I.K. prizadevajo oživiti igralsko šolo.

Pogovoru bo ob 20. uri sledila gledališka predstava Skopuh v izvedbi ljubljanske Drame.