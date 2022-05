Z javnim prevozom na vzhodni Kras

Storitev TSonDEMAND, ali bolje rečeno avtobus na klic, bo v naslednjih tednih ponovno na voljo. Smartbus bo delno rešil nekatere težave, s katerimi se soočajo predvsem dijaki in dijakinje višjih srednjih šol, ki se iz nekaterih vasi spuščajo v mesto in do svetoivanskih šol. Zadevi so se včeraj posvetili občinski svetniki in svetnice na zasedanju, ki je bilo posvečeno prav predlogom za izboljšanje javnega prevoza in povezavam z vzhodnim Krasom.

»Največ sprememb bi zahteval vozni red številke 51, ki trenutno ne zadostuje potrebam jutranjih potnikov iz Banov, Trebč in Gropade. Nekoč je skozi vasi peljala številka 39 z ustreznejšim voznim redom, in omogočila dijakom, da po prihodu v mesto vstopijo na avtobus za Sv. Ivan, ki jih je nato odpeljal v šolo pred osmo uro,« je pojasnila Valentina Repini, svetnica iz vrst Demokratske stranke. Trenutno lahko iz omenjene vasi potniki krenejo le ob 6.20 ali ob 7.10. V prvem primeru pride avtobus na Trg Oberdan prezgodaj, v drugem pa prepozno, da bi se nato pripeljali do šole pravočasno za začetek pouka. »Tudi po pouku se postavlja problem povratka na Kras. S Trga Libertà kreneta dva avtobusa, ob 14. in 15. uri, a ne peljeta v Bane, Trebče in Gropado.« Svetnica je bila prisotna tudi na seji s podjetjema Trieste Trasporti in TPL FVG, na kateri so zagotovili, da bodo v novem šolskem letu prilagodili urnike. Z uvedbo avtobusa na klic naj bi rešili težave s povratkom na vzhodni Kras v popoldanskih urah in morda tudi v večernih oz. nočnih urah.