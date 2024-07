Z Magajno spoznavanje nekdanje tržaške prostitucije

Zavezniški vojaki, ki so bili po drugi svetovni vojni nastanjeni po pristaniških mestih današnje Italije, so imeli kraje, kamor se niso smeli podajati. Vstop je bil lahko prepovedan v posamezne hiše, v dele ulic, marsikdaj pa v celotne ulice. Prepovedana območja so zaznamovali črni prekrižani krogi. Zavezniki so s temi krogi ožigosali marsikatero hišo in ulico v Kavani, vse to pa je dokumentiral verjetno najpomembnejši tržaški fotoreporter povojnega časa, »naš« Mario Magajna.

Magajna je življenje v Kavani zabeležil na filmu med štirimi reportažami v letih 1947, 1948, 1958 in enkrat v 60. letih. V Primorskem dnevniku, za katerega je delal Magajna, je izšla le ena od teh fotografij, obstale pa so v njegovem osebnem fondu. Društvo Cizerouno je, ob pomoči in podpori Odseka za zgodovino in etnografijo NŠK in njegove arhivistke Gabriele Caharija, ponatisnila te fotografije in priredila razstavo v svojem razstavnem prostoru Cavò v Ulici svetega Roka.