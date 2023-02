Z maščobnimi celicami do boljše oskre težavnih kroničnih ran

Vsem maščobam le ni treba napovedati ostre vojne, saj so lahko nekatere zelo koristne. Tržaška univerza in center za genski inženiring in biotehnologijo ICGEB na Padričah sta zasnovala novo napredno obliko zdravljenja kroničnih ran, ki se ne zacelijo v določenem časovnem obdobju in se s časom le še slabšajo. Ta temelji ravno na posebni skupini maščobnih celic, to so stromalne žilne celice (SVF), ki spodbujajo nastanek novih krvnih žil na mestu rane, kar bistveno pospeši postopek zdravljenja.

