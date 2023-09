Z muziklom opozarjajo na občutljivo temo družinskega rejništva

Na odru tržaškega Kulturnega doma se je v soboto zvečer pred očmi številnih gledalcev vseh starosti zavrtela zgodba gospe Alme, ki v svojo družino sprejme Mattea, mladostnika, katerega izvorna družina je s težavo skrbela zanj in mu ni bila več zmožna zagotoviti dostojnega življenja oziroma takega kot ga vsak mladi človek potrebuje in zasluži.

V glasbeni komediji v dveh dejanjih Siamo storie (Smo zgodbe) v režiji Emiliana D’Ambrosia je nastopilo 30 mladih igralcev, plesalcev, pevcev in glasbenikov, ki je ponudilo realno sliko današnje družbe, kjer so mladi večkrat nevidni, zapostavljeni, prepuščeni samim seboj, močni v skupini, a nebogljeni kot posamezniki, taki, ki sledijo nevarnim modelom in se včasih ujamejo v zanke. Alma ne podleže provokacijam, pač pa se resno in uspešno loti svojega človekoljubnega poslanstva.

Zbrane je v imenu sodelujočih kolegov občin julijsko-kraškega območja pozdravila zgoniška županja Monica Hrovatin. Zahvalila se je nastopajočim članom društva za socialno promocijo Tutti e nessuno (Vsi in nihče) iz Siene ter združenemu Julijsko-kraškemu okraju občinske socialne službe, ki je pod pokroviteljstvom Občine Trst, v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi in zadrugo La Quercia postavila na oder muzikal, z željo, da bi širšemu občinstvu približala občutljivo temo družinskega rejništva. »To je izkušnja solidarnosti, priložnost za rast, ki vključuje začasen sprejem mladoletnika v lastno družino, zagotavljanje stabilnih čustvenih odnosov in hkrati podporo izvorni družini, pri premagovanju stiske. Naloga rejniške družine je ta, da spremlja otroka z vključevanjem in podpiranjem izvorne družine za določeno časovno obdobje v tesni povezavi s socialnimi službami,« je spomnila županja.

Gledalci so bili navdušeni in so z aplavzi nagradili nastopajoče. Realistična in verodostojna zgodba je obenem spoštljivo osvetlila tudi delo in trud socialnih delavcev, ki spremljajo take dinamike, ki se vsakodnevno soočajo s takimi in podobnimi primeri stiske. Muzikal je v gledalcih vzbudil smeh, včasih je na njihovih obrazih zarisal celo solze, v glavnem pa je vsakega povabil k razmisleku, tako da organizatorji upajo, da se bo katera družina »opogumila« in medse sprejela mladostnika potrebnega ljubezni.

Ko bi kdo rad pomagal družinam v stiski in postal rejnik, naj se oglasi na ambito.sociale@comunedimuggia.ts.it ali serviziosociale@comune.duino-aurisina.ts.it oziroma na 040 3360434 ali 040 2017389.