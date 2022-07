Z Načrtom za okrevanje in odpornost za trajnostni razvoj

»Pomemben je preobrat paradigem«. S to izjavo predsednika Pristaniške uprave vzhodnega Jadrana Zena D’Agostina lahko najbolje povzamemo četrtkov simpozij o Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) v kongresnem centru Trieste Convention Center. Večer z naslovom »Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost in skupina Cassa Centrale za digitalni in infrastrukturni razvoj Trsta« je potekal v organizaciji skupine zadružnih bank Cassa centrale ter zadružnih bank, ki poslujejo v deželi Furlaniji - Julijski krajini: TER, Cassa Rurale FVG in ZKB Trst Gorica.

Nosilna stebra Načrta sta predvsem zaščita okolja ter digitalizacija. Luigi Duranti, koordinator za NOO pri skupini Cassa Centrale, je udeležencem pobliže predstavil program. O njem smo že marsikaj slišali, kljub temu pa so možnosti, ki jih nudi, večini še nepoznane. Evropski program Next Generation EU daje državam članicam na razpolago 750 milijard evrov. Italiji bo, ob spoštovanju vseh pogojev, Evropska unija nakazala približno dvesto milijard. Ta vsota dviga Italijo v sam vrh prejemnikov z največjim deležem. Razlog za tovrsten delež pa je v izhodiščnem stanju Italije, ki zdaleč ni optimalen. Z Načrtom nameravata Italija in Evropa omogočiti državi bolj trajnosten razvoj. V tem postopku so prav vsi akterji pomembni, Cassa centrale pa pomaga strankam predvsem z izobraževanjem in svetovanjem.

Paolo Lamon, direktor podjetja Warrant Hub za italijanski severo-vzhod je podčrtal pomen okoljske trajnosti projektov. Spomnil je na princip »Do no significant harm« - »Ne povzročaj pomembne škode«. Princip v sklopu programa Next Generation EU prepoveduje projekte, ki se že v načrtovalni fazi izkažejo za škodljive. Naj spomnimo, da se na to načelo opirajo aktivisti, ki nasprotujejo tržaški žičnici.