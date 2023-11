Z njim je tovorno pristanišče postalo pristanišče idej

"Kdo od nas bi bil tukaj, če bi Paolo Budinich ne obstajal?" To retorično vprašanje je sinoči med pogovorom ob desetletnici smrti fizika Budinicha postavil Sandro Scandolo, vodja raziskovalnih dejavnosti centra ICTP nad Miramarom.

Budinich velja namreč za izumitelja današnjega razvejanega sistema tržaške znanosti. Kot je v uvodnem pozdravu poudarila podžupanja Občine Trst Serena Tonel, se je Budinich v težkih časih odločil za daljnovidne projekte.

V šestdesetih letih je fizik kvarnerskega rodu začel graditi mestni "arhipelag znanosti". Udeleženci večera so se dejansko večkrat poslužili pomorske terminologije, saj je bil fizik zelo vezan na morje in pomorstvo. Spomini družine in sodelavcev pa so bili bolj osebne kot službene oziroma znanstvene narave.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.