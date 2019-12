Z novim letom na Opčinah postaja lokalnih policistov

V prvem nadstropju sedeža vzhodnokraškega rajonskega sveta v Doberdobski ulici, točneje nasproti knjižnice, bo z začetkom novega leta zaživela nova postaja lokalne policije.

Na novi postaji lokalne policije, s katero so občinski upravitelji želeli ugoditi želji občanov po okrepljeni prisotnosti pripadnikov varnostnih sil, bo delovalo 10 lokalnih policistov, ki so doslej službovali na postaji na Miramarskem drevoredu; to namreč postopoma zapirajo.

Za ureditev šestih sob je Občina Trst namenila 14 tisoč evrov, k katerim je treba prišteti še DDV. Obstoječe prostore so nekoliko preuredili, da bi se ti čim bolj prilagali potrebam dejavnosti lokalnih policistov.