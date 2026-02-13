Z novim portalom bodo javna naročila bolj transparentna

Občina Trst uvaja nov portal za prijavo na razpise javnih naročil. Do nedavnega so namreč evidenco podjetij, ki so se prijavila na razpise, vodili v občinskih uradih na službenih računalnikih. Po novem se morajo vsa podjetja, ki se nameravajo prijaviti na razpise javnih naročil, prijaviti na poseben portal. Vanj morajo vnesti podatke o podjetju, občinski tehnični uradi zagotavljajo, da bo tak način dela hitrejši in učinkovitejši, za povrh pa še bolj transparenten. Portal je najti na tej povezavi.

Novost je v Mestni hiši predstavila tržaška občinska odbornica za javne naložbe Elisa Lodi. Z njo so bili še vodja oddelka za infrastrukturna dela na Občini Trst Giulio Bernetti, občinski direktor Andrea Prodan ter vodja službe za načrtovanje in nadzor javnih del David Vinci

Portal je podjetjem na razpolago že dober teden dni. Tri mesece bo trajala poskusna doba, v tem času bo občina potek del še vodila »po starem«, s svojo elektronsko tabelo. Istočasno bo podjetja pozvala, naj se prijavijo v nov portal. Vanj morajo vnesti podatke, predvsem pa pojasniti, katere storitve ponujajo.

Lodi je obljubila, da bodo občinski uslužbenci s podjetji s starega seznama stopili v stik prek običajne elektronske pošte. Po potrebi jim bodo tudi telefonirali. Čez tri mesece bodo tako star seznam ukinili, pri naročanju javnih del bodo uporabljali edinole nov portal. Slednjega so posebej za ta namen kupili od podjetja Maggioli, ki razvija programsko opremo za podjetja in javno upravo.

Trenutno portal sprejema le prijave podjetij, ki se ukvarjajo z infrastrukturnimi in gradbenimi deli. V kratkem ga bodo nadgradili, vanj se bodo lahko prijavili tudi inženirji, arhitekti ter dobavitelji drugih izdelkov in storitev. Na portal se bo, ko bo dokončno nared, mogoče prijaviti kadarkoli, podjetja pa bodo morala vsako leto znova izpolniti obrazec in dokazati, da nameravajo ostati na seznamu.

Kot je razložila odbornica Lodi, so se na občini za uvedbo portala odločili, ker ciljajo na vse večjo digitalizacijo javne uprave. Tudi zakoni, ki urejajo javna naročila, od občin zahtevajo popolno transparentnost, pomembno je tudi, da naročnik del ne izbira vedno istih podjetij, temveč da ima na voljo popoln seznam. Z novim občinskim portalom bodo ti postopki enostavnejši in učinkovitejši.