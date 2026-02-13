Civilna zaščita iz FJK in Arso sta danes za soboto zjutraj objavila rumeno opozorilo zaradi visokega plimovanja morja. Gladina bo najvišja okrog 9. ure, tedaj bo morje ponekod lahko preplavilo nižje predele obale, so med drugim zapisali.

V soboto bo FJK obrobno oplazilo atlantsko ciklonsko območje, ob katerem se bodo na vzhodu dežele pojavljale šibke padavine, zmerne na zahodu in morda močne na območju Piancavalla, je zapisala civilna zaščita iz FJK. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov. Nevarnost proženja snežnih plazov bo v gorah ostala znatna.