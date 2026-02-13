VREME
DANES
Petek, 13 februar 2026
Iskanje
Vreme

Rumeno opozorilo zaradi visokega plimovanja morja

Objavili sta ga civilna zaščita iz FJK in Arso, gladina bo najvišja okrog 9. ure

Spletno uredništvo |
Alpe-Jadran |
13. feb. 2026 | 16:05
    Rumeno opozorilo zaradi visokega plimovanja morja
    Visoko plimovanje na Tržaškem oktobra 2023 (ARHIV)
Dark Theme

Civilna zaščita iz FJK in Arso sta danes za soboto zjutraj objavila rumeno opozorilo zaradi visokega plimovanja morja. Gladina bo najvišja okrog 9. ure, tedaj bo morje ponekod lahko preplavilo nižje predele obale, so med drugim zapisali.

V soboto bo FJK obrobno oplazilo atlantsko ciklonsko območje, ob katerem se bodo na vzhodu dežele pojavljale šibke padavine, zmerne na zahodu in morda močne na območju Piancavalla, je zapisala civilna zaščita iz FJK. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov. Nevarnost proženja snežnih plazov bo v gorah ostala znatna.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: