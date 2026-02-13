Erik Petaros med najboljšimi oljkarji v slovenski Istri

V dvorani Sequoia InnoRenew v kampusu Livade v Izoli so bili prejšnji teden ob prisotnosti predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar nagrajeni najboljši oljkarji iz slovenske Istre in sosednje Italije. Na prireditvi Zlata oljčna vejica 2026, ki jo že 33 let prireja Društvo oljkarjev slovenske Istre (DOSI) in velja za največji dogodek za ocenjevanje olja v Sloveniji, so letos podrli vse rekorde, saj se je za lovoriko potegovalo kar 174 vzorcev, kar kaže tako na ugled ocenjevanja kot tudi na obilno in kakovostno dobro lansko letino.

V prvo deseterico se je prebil tudi naše gore list oziroma mladi oljkar iz Boršta Erik Petaros s svojo belico, ki od jeseni leta 2024 zastopa zamejske oljkarje v odboru DOSI (v njem je skupno kakih 40 oljkarjev s te strani meje). Lani je Petaros s svojo belico prejel zlato oljčno vejico 2025. S svojimi vzorci olja so na tekmovanju sodelovali tudi »zamejski« oljkarji Boris Pangec, Kristina Vizintin in Marta Sancin.Dolinski občinski odbornik Paolo Paoletti je predsednici ob tej priložnosti izročil dolinski občinski koledar Pod oljkami v Bregu.