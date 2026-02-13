Na Tržaškem je morje prekrila megla

Na Tržaškem se danes prepletata sonce in megla. V nižjih slojih ozračja se po odhodu včerajšnjega ciklona zadržuje zelo vlažen zrak. Najvišji odstotek relativne vlage, ki je marsikje 100-odstotna, beležijo zlasti v najnižjih slojih in ob morju, pri čemer s Kraške planote proti morju nastajajo slikoviti prizori, ki so jih ujele v objektiv spletne kamere. Na Kraški planoti je bil dan povečini sončen, relativna vlaga je bila občutno manjša, v nižjih predelih Trsta pa je bil pogosto meglen. Megla med drugim ponekod tudi ovira promet, zaradi česar voznikom svetujejo dodatno pozornost.