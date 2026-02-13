VREME
DANES
Petek, 13 februar 2026
Iskanje
Vreme

Na Tržaškem je morje prekrila megla

V nižjih slojih ozračja se po odhodu včerajšnjega ciklona zadržuje zelo vlažen zrak

Darko Bradassi |
Trst |
13. feb. 2026 | 17:15
    Na Tržaškem je morje prekrila megla
    Pogled z Vejne proti Tržaškemu zalivu (SPLETNA KAMERA CISAR OB 17. URI)
    Na Tržaškem je morje prekrila megla
    Pogled z Vejne proti Tržaškemu zalivu ob 17. uri (jugovzhod) (SPLETNA KAMERA CISAR)
    Na Tržaškem je morje prekrila megla
    Pogled proti Tržaškemu zalivu ob 17. uri (SPLETNA KAMERA RADIO PUNTO ZERO)
    Na Tržaškem je morje prekrila megla
    Pogled proti Tržaškemu zalivu ob 17. uri (SPLETNA KAMERA RADIO PUNTO ZERO)
    Na Tržaškem je morje prekrila megla
    Take so bile razmere v Trstu ob 17. uri, pomol Bandiera (SPLETNA KAMERA VEDETTA.ORG)
Dark Theme

Na Tržaškem se danes prepletata sonce in megla. V nižjih slojih ozračja se po odhodu včerajšnjega ciklona zadržuje zelo vlažen zrak. Najvišji odstotek relativne vlage, ki je marsikje 100-odstotna, beležijo zlasti v najnižjih slojih in ob morju, pri čemer s Kraške planote proti morju nastajajo slikoviti prizori, ki so jih ujele v objektiv spletne kamere. Na Kraški planoti je bil dan povečini sončen, relativna vlaga je bila občutno manjša, v nižjih predelih Trsta pa je bil pogosto meglen. Megla med drugim ponekod tudi ovira promet, zaradi česar voznikom svetujejo dodatno pozornost.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: