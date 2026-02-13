V digitalni galeriji Data Loading

V novi digitalni galeriji, ki so jo sredi decembra odprli v Bombijevem predoru v Gorici, po novem razkrivajo, kako poteka ustvarjalni proces turško-ameriškega umetnika Refika Anadola.
Z današnjim dnem je na ogled nov razstavni projekt z naslovom Data Loading. Obiskovalci najprej opazujejo naravne matrice, to se pravi fotografije, posnete v naravnem okolju, zatem pa spremljajo njihovo algoritmično preobrazbo v potopitvene sekvence, ki zaznamujejo instalacijo Coral, Flora, Fauna. Nov projekt dokumentira prehod od narave k podatku in od podatka k estetski izkušnji, ustvarjeni z umetno inteligenco.
Digitalno galerijo so odprli 16. decembra in v prvih dveh mesecih je zabeležila izjemen obisk, saj si jo je ogledalo več kot sto tisoč obiskovalcev. Refik Anadol je sicer svetovno znan umetnik, njegova dela so razstavljena v ustanovah, kot so MoMA v New Yorku, Centre Pompidou v Parizu, Serpentine v Londonu, palači Strozzi v Firencah in The Sphere v Las Vegasu. Digitalno galerijo je mogoče obiskati vsak dan med 10. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih instalacija »žari« do 19. ure.