Z obnovljivimi viri zagotavljati energetsko prihodnost Trsta

Kako zagotoviti energetsko prihodnost, zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in izkoristiti potencial vodika ter obnovljivih virov? To so bila osrednja vprašanja dogodka Energija v Trstu: kašna prihodnost?, ki ga je organizirala revija Adriatico Magazine. Ta vstopa v osmo leto svojega delovanja. Revija, ki je do zdaj največ pozornosti namenjala morju, pomorstvu in severnemu Jadranu, odpira novo poglavje. Poleg tradicionalnih tem želi postati prostor razprav o vprašanjih, ki neposredno vplivajo na življenje prebivalcev Trsta in širše regije - od energetike in okolja do turizma in razvoja mest.

Na torkovem srečanju v kavarni Caffè degli Specchi so bili v ospredju obnovljivi viri energije. Moderatorka dogodka Cristina Serra je opozorila, da energija ni zgolj tehnično vprašanje, temveč tema, ki povezuje podnebje, gospodarstvo, geopolitiko, promet in družbeni razvoj. Spomnila je na številne projekte, o katerih je revija že poročala, med drugim na evropski projekt za uporabo zelenega vodika v pomorskem prometu ter na načrte za vzpostavitev vodikovega vozlišča v Trstu. Po njenih besedah mora razprava o energetiki temeljiti na znanstvenih podatkih in odprtem dialogu med vsemi deležniki, ne glede na to, ali gre za obnovljive vire energije, vodik ali jedrsko energijo.

Med gosti je bil tudi pristojni za okolje v deželni vladi Fabio Scoccimarro, ki je izpostavil uspehe Furlanije- Julijske krajine. Omenil je tudi elektrifikacijo tržaškega pristanišča in pomolov na potniškem terminalu, razvoj energetskih skupnosti ter spodbude za fotovoltaične sisteme. Raziskovalka geofizike Erika Barison iz OGS je predstavila potencial vodika kot energenta prihodnosti. Pojasnila je, da zeleni vodik omogoča shranjevanje energije iz obnovljivih virov in bi lahko imel pomembno vlogo v prometu, industriji in energetiki. Velik izziv ostajajo stroški proizvodnje in skladiščenja, vendar številni evropski raziskovalni projekti, tudi v Trstu, iščejo rešitve za učinkovitejšo uporabo te tehnologije.

Sončna energija poceni

Profesor Mauro Reini z Univerze v Trstu je opozoril, da sta sončna in vetrna energija danes med cenovno najugodnejšimi oblikami proizvodnje elektrike. Ključna naloga prihodnjih let bo zato razvoj sistemov za shranjevanje energije ter povezovanje električnih omrežij. Ker sonce in veter ne zagotavljata stalne proizvodnje, bodo ključnega pomena baterijski sistemi, hidroelektrarne s črpalnim načinom delovanja ter druge tehnologije za shranjevanje presežkov energije. Reini je poudaril tudi pomen povezovanja evropskih električnih omrežij, saj bo učinkovita energetska tranzicija zahtevala veliko večjo fleksibilnost in mednarodno sodelovanje.

Med govorniki bi moral biti tudi profesor Federico Rosei z Univerze v Trstu, ki je bil povezan na daljavo. Strokovnjak bi s Kitajske moral govoriti o jedrski energiji, a zaradi tehničnih težav povezava ni bila možna.