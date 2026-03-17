Z obnovo na Goldonijevem trgu več zelenja in varnostnih kamer

V teh dneh se je začela obnova Goldonijevega trga, ki bo po zaključku del živahnejši in varnejši. To obljublja pristojni odbornik v tržaški mestni vladi Michele Babuder, ki je s svojo ekipo včeraj spregovoril ob začetku del.

Približno milijon evrov vreden projekt preureditve, je pojasnil, je omogočilo deželno financiranje za varnost javnih območij. »Ne gre za financiranje za polepšanje mesta,« je dejal. Goldonijev trg je bil v zadnjih letih večkrat prizorišče nesreč, mestna politika ga smatra tudi kot eno od žarišč tukajšnjega trga mamil. Veliko polemik je pri tem povzročil zid, ki zapira trg na jugozahodni stran. Prav ta bo med »žrtvami« obnove, ki bo prinesla več zelenja, varnostnih kamer in preureditev prehodov za pešce.