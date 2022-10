Z osmičarji o osmicah

»Saj boš to rezal, kajne?« Lahkotno, spontano in hudomušno, s kolažem ukradenih trenutkov med klepetom se začenja dokumentarni videoposnetek posvečen osmicam Andar per frasche (la tradizione carsica dell'osmica). Zamislil si ga je mladi Pietro Cervino, ki ga je uresničil aprila letos z ravno tako mladimi sodelavci Leonardom Cervinom, Giulio Morandini in Nicholasom Patronom.

S kamero je režiser obiskal več osmic na Krasu in v Bregu, kjer je pokramljal z lastniki in skušal ugotoviti, kaj pravzaprav to so, kaj ponujajo in zakaj jih ljudje tako radi obiskujejo. Svoje poglede in anekdote so z njim v skoraj petnajst minutnem filmu delili Alen Šemec (osmica Šemec v Prečniku), Paolo Parovel (osmica Parovel v Mačkoljah), Martina Škabar (osmica Volnik v Repnu), Martin in Erika Košuta (osmica Košuta v Križu), Igor Berdon (osmica Diego in Igor v Ricmanjih) in Dean Verginella (osmica Verginella na Kontovelu).