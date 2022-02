Z registrom bodo reševali življenja

Pomembna je preventiva, da se lahko reši čim več življenj in prepreči smrti. Tako so prepričani zdravniki, ki so pred letom dni začeli ustvarjati deželni register nenadnih srčnih smrti. Na novinarski konferenci v veliki dvorani Rite Levi Montalcini v katinarski bolnišnici so predstavili do sedaj opravljeno delo.

Prvi je navzoče novinarje in specializante različnih strok pozdravil generalni direktor zdravstvenega podjeta Asugi Antonio Poggiana. Nato je besedo prevzel Stefano D’Errico, zdravstveni izvršni direktor sodne medicine pri Asugiju, ki koordinira celoten projekt. Zahvalil se je Asugiju, ki je prevzel organizacijsko breme. Najbolj pomembna je po njegovem mnenju multidisciplinarnost in prisotnost tega projekta na ozemlju. Izvajati so ga lahko začeli po zaslugi deželnega zakona o stabilnosti z dne 30. decembra 2020.

Predmet študije, ki jo zajema register, so dramatični dogodki, ki jih predstavljajo nenadne smrti mlajših od 50 let v bolnišnicah ali na ozemlju. D’Errico je napovedal, da bodo sodelovali tudi s prefekturo v zvezi s smrtmi, ki so povezane z domnevnimi kaznivimi dejanji.

Na konferenci so spregovorili še Gianfranco Sinagra, direktor kardiologije in kardiokirurgije pri Asugiju, Pier Riccardo Bergamini in Podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi.