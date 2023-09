»Z vsakim Slofestom smo bolj ambiciozni«

Velik bel šotor na Trgu sv. Antona že stoji, jutri se bo dvignil zastor nad šestim festivalom Slovencev v Italiji Slofest. Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) bo v sodelovanju s številnimi partnerji do nedelje ponujala pester program, s katerim bodo skušali zadovoljiti tako prekaljene obiskovalce kulturnih prireditev, podkovane strokovnjake kot radovedne mimoidoče, ki se morda šele uvajajo v odkrivanje večkulturnosti Trsta.

Več o prvem večjem mejniku Slofesta in tem, kar se tokrat obeta, nam je razkrila predsednica ZSKD Živka Persi.

Pa ste dosegli jubilej: prvi festival Slovencev v Italiji ste priredili pred okroglimi desetimi leti, se pravi leta 2013. Kako gledate danes nanj?

Ne bom nikoli pozabila, tako kot mislim niti ostali člani pokrajinskega odbora ZSKD, vsi, ki smo bili pobudniki tega dogodka, ko smo iz Ulice sv. Frančiška prišli do Borznega trga, kjer so pravkar postavili šotor. Ko smo ga zagledali, smo bili zadovoljni in tudi ganjeni. Istočasno pa je veselje spremljala delna negotovost, skrb, da bi slučajno prišlo do izgredov, morebitne nestrpnosti do praznika. Podobne občutke je bilo zaznati tako med Slovenci kot na Občini Trst, potem pa se je vse izteklo v najboljšem redu, brez napetosti.

Kako se je Slofest potem spreminjal?

Prva izvedba je bila pravzaprav poskus, morali smo šele razumeti, kako se bodo odzvali obiskovalci in sama naša skupnost. Naslednja leta smo z vsakim festivalom postali bolj ambiciozni, želeli smo si vedno več. Brez sodelovanja različnih ustanov in organizacij bi bilo nemogoče. Zdi se mi, da smo vsi skupaj napredovali in da se to tudi pozna.

Pod velikim šotorom in na drugih lokacijah se bo zvrstilo skoraj 60 dogodkov, ki so med sabo zelo različni. Lahko v njih dobimo neko skupno tematsko vezno nit?

Pravzaprav te nismo niti iskali, čeprav smo pred časom razmišljali, če bi šli v to smer. Za vsemi dogodki stoji drugače želja, da se skupaj predstavimo in srečujemo v mestnem središču. Vsi so usmerjeni v spoznavanje, pa naj bo to slovenske skupnosti v Italiji, drugih skupnosti, različnih literarnih žanrov, načinov razmišljanja ... Skratka, gre za spoznavanje tega našega raznolikega prostora.