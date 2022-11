Z zdravim zajtrkom lepo začeli dan

Kaj sestavlja tipični slovenski zajtrk? Na to vprašanje so danes dobili odgovor učenci in dijaki Večstopenjske šole Vladimir Bartol, ki so se po zaslugi Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu pridružili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk.

Po pozdravu ravnateljice Caroline Visentin je generalni konzul Gregor Šuc dejal, da so hoteli to navado prenesti tudi na Tržaško. »Cilj projekta je spodbujati zdravo prehrano,« je dijakom prvega razreda nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda ter učencem petega razreda osnovne šole Otona Župančiča pojasnil generalni konzul. Šuc je to navado prvič prinesel tudi na Tržaško, medtem ko je projekt v Sloveniji utečen že od leta 2011. Tradicionalni slovenski zajtrk vsebuje mleko, med, maslo, kruh in sadje, je dejal Gregor Šuc, ki ga je na srečanju v šoli spremljal tudi konzul Peter Golob. Namen projekta, ki letos nosi naslov Zajtrk z mlekom – super dan!, je tudi ta, da otrokom pokažejo, kje so pridelani proizvodi, ki jih dajo pod zob za najpomembnejši obrok v dnevu.

Tako so se otrokom predstavili tudi čebelar Stojan Corbatti in predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. Corbatti je mladim zelo nazorno prikazal, kaj delajo čebele.