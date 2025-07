Z zgodbo o Ninki in Anki uvod v pravljične urice

Sezono poletnih pravljic za otroke so v Tržaškem pomorskem klubu Sirena v četrtek odprli s stripom Lažninka, ki je pravkar izšel pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT).

Delo avtorice Maše Ogrizek in ilustratorke Mance Krošelj je v nadaljevanjih sprva izhajalo v otroški reviji Galeb, zgodbo je po novem mogoče dobiti tudi v knjižni obliki. Skupina otrok je v senci borovega drevesa prisluhnila zgodbi o ločitvi. Težke teme se avtorici, tako recenzent Boštjan Gorenc - Pižama, lotita z obilico humorja in kljub oblačnim mislim zgodbo prepredata s sončnimi žarki.

Zgodba pripoveduje o deklici Nini, ki jo mama imenuje Ninka, kar gre malčici na živce, saj verjame, da je že velika, ker hodi v prvi razred osnovne šole. Nina ima najboljšo prijateljico Anko, a kaj, ko je ostali ne morejo videti. Anka je namreč Ninina namišljena prijateljica, skupaj se igrata in si pomagata, Ankina pomoč pa se marsikdaj spremeni v medvedjo uslugo. Tudi naslov dela ni naključen: Nino mama namreč obtožuje, da laže o svojem odnosu z namišljeno prijateljico. V resnici ima deklica samo bujno domišljijo in v Anki išče oporo in uteho.

Pravljična srečanja bodo na barkovljanskem nasipu potekala vsak četrtek v juliju ob 10. uri. Jadralni klub Sirena bo ta četrtek obiskal prav poseben pasji gost. Romeo Toffanetti bo namreč predstavil svojo knjigo stripov Dogodivšcine Shiver in Kowalsky. Dogodek prirejata ZTT in Mladika, pravljična urica je brezplačna in namenjena čisto vsem otrokom ter njihovim staršem in spremljevalcem.