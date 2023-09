Za Barcolano kaže na šibak veter, bi pa znal zapihati lebič

V bližnjem obdobju bo anticiklon zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme, le v sredo bo nekaj nestanovitnosti, ker bo na vreme pri nas obrobno vplivala vremenska fronta, ki se pomikala proti vzhodu po srednjeevropskih državah. Za njo bo v sredo zvečer zapihala šibka do zmerna burja, ki bo pihala še v četrtek in morda še deloma v petek, nato pa bo slabela in ponehala. Več dni bo spet prevladovala jasnina z za ta čas visokimi temperaturami. Razlike v zračnem tlaku se bodo počasi izravnale, prihodnjo soboto in nedeljo, ko bo na vrsti Barcolana, bodo vetrovi predvidoma šibki. Novost v zadnjih vremenskih izračunih predstavlja poslabšanje vremena, ki bi se moralo udejanjiti v ponedeljek po Barcolani. Od severozahoda bo naše kraje, kot kaže, v ponedeljek dosegla višinska dolina, ki bo prinesla oblake in padavine. Spremljali jo bodo jugozahodni vetrovi, za njo pa bo v torek ali sredo zapihala burja.

Če so zadnji izračuni pravilni, je možno, da bodo na Barcolani pihali šibki vetrovi pretežno južnih smeri. Njihova hitrost bo odvisna od približevanja ponedeljkove višinske doline. Če bo vremenska fronta v nedeljo že dovolj blizu našega območja, ni izključeno, kar med drugim nekateri izračuni tudi nakazujejo, da bi lahko zapihal jugozahodni veter oz. lebič (it. libeccio), sicer povečini šibak, kvečjemu občasno lahko zmeren na odprtem morju. Gre za veter, ki je v Tržaškem zalivu razmeroma pogost pred vremenskimi poslabšanji, doslej pa je na Barcolani zapihal le nekajkrat, zadnjič leta 2008.