Za Evropo sodelovanja in povezovanja

Evropa sodelovanja in povezovanja, tako kot nekoč, po vojni, ko jo je bilo treba na novo zgraditi. Takšno Evropo in Evropsko unijo (EU) si želijo oblikovalci včerajšnjega celodnevnega posveta v hotelu Savoia Excelsior, ki so ga priredili društvo DEMS in podporniki Giannija Cuperla. Na njem so poleg lokalnih nastopili tudi najvidnejši predstavniki Demokratske stranke na državni in evropski ravni. Preko video povezave je številno občinstvo nagovorila tudi voditeljica demokratov Elly Schlein.

Bogat program je uvedel poslanec Gianni Cuperlo, ki je v fokus postavil vlogo Trsta v graditvi Evrope, ki si jo želimo v prihodnosti. Analiziral je razliko med pojmoma confine (meja) in frontiera (meja). Slednji pojem je po njegovem veliko bolj širok, predstavlja prostor, v katerem se jeziki, kulture, veroizpovedi in tradicije med seboj prepletajo. Po njegovem je evropska kultura artikulirana identiteta, ki izhaja iz številnih razlik, ki sobivajo kot deli celote. Evropa po oceni Cuperla obstaja v pluralnosti svojih kultur. Ob koncu svojega nastopa je vsem skupaj zaželel uspešno delo tudi v slovenščini.

Sledil je govor poslanca Giuseppea Provenzana, ki je spregovoril o nestabilnem svetu in Evropi, ki je na razpotju med nepomembnostjo in pomembnostjo. Nato je veleposlanik Pietro Benassi uvedel sklop, na katerem so domači in tuji gostje govorili o zahodnem Balkanu na poti v EU. Vsem gostom je bilo skupno, da je to geografsko območje srce Evrope, a tudi sod smodnika. Senatorka Tatjana Rojc je tako v svojem posegu spomnila, da je normalizacija odnosov med Srbijo in Kosovom pogoj za stabilnost Balkana, ob tem pa je opozorila tudi na potencialno islamsko grožnjo na Balkanu, ki bi lahko pomenila problem.

