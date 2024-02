Za goste tržaških hotelov cenejše parkiranje

»Turizem ne sme ubiti mesta.« Predsednik tržaške zveze hotelirjev Federalberghi Guerrino Lanci je s temi besedami predstavil novo partnerstvo med tržaškimi turističnimi obrati in podjetjem Saba. To gospodari v Trstu s skoraj 4000 parkirnimi mesti v petih parkirnih hišah oziroma parkiriščih.

Dogovor med Federalberghi in Sabo predvideva znižane tarife parkiranja za goste tržaških hotelov. Popusti znašajo od 20 do 50 odstotkov, odvisno od parkirišča in trajanja parkiranja. Lanci je poudaril, da bo nov sistem prinesel ugodnosti prebivalcem Trsta, turistom in hotelirjem. Turisti bodo lahko po ugodnih cenah parkirali na varnih lokacijah, nedaleč od tržaškega mestnega jedra. Hotelirji bodo lahko svojim gostom nudili ključno storitev. Domačini pa bodo cenili, da bo mestno jedro pod manjšim udarom avtomobilov. Lanci je dejal, da dogovor o znižanih parkirninah ni začetek dela za turistom bolj prijazen Trst, a tudi ni cilj. Predsednik in drugi hotelirji se zavzemajo za »bolj turističen« Trst, ki pa naj bo avtentičen. Turisti raje zahajajo v pristna mesta, po katerih se lahko sprehajajo. »Izogibati se moramo napakam, ki so jih zagrešila druga mesta,» je zaključil Lanci.

Družbo Saba sta zastopala direktor podjetja za severovzhodno Italijo Claudio Borghetto ter Claudio Ticic, odgovoren za tržaška parkirišča. Izpostavila sta tehnološko plat sistema, ki predvideva, poleg »listkov«, ki jih turisti nabavijo preko hotelov, tudi možnost naročila parkirnega mesta po znižani ceni preko spleta. Poudarila sta, da so parkirne hiše nastale zaradi želje po mestnih jedrih brez avtov.