Za koncert proti vojnam s predsedniki Balkana

»Zgodovina je učiteljica življenja. Neuslišana učiteljica življenja.« S temi besedami pokrajinskega predsednika združenja VZPI-ANPI Fabia Vallona bi se dalo najbolje povzeti današnjo spominsko svečanost ob 78-letnici poboja petdesetih talcev v prostorih konservatorija Tartini v Ulici Ghega. 23. aprila leta 1944 so okupatorjevi vojaki v palači Rittmeyer, takratnem Soldatenheimu (vojaškem domu), obesili 50 (po drugih virih 52) zapornikov v znak maščevanja po atentatu, v katerem je umrlo pet nemških vojakov.

Slovesnost je potekala v dveh delih: najprej so delegacije obesile vence na pročelje konservatorija. Poleg venca združenja VZPI-ANPI in venca delegacije s Postojnskega je dva venca prispevala tudi delegacija grške skupnosti. Enega v imenu same skupnosti, drugega v imenu grškega konzulata. Sledili so še pozdravi ter glasbena točka v prostorih konservatorija.

Tako kot vsako leto je včerajšnjo slovesnost obiskala in sooblikovala delegacija iz Postojne v spomin na množico talcev iz tega notranjskega mesta in okolice. Na čelu delegacije je bil postojnski župan Igor Marentič, iz Postojne pa so bili tudi mladi glasbeniki, ki so poskrbeli za glasbeni nastop.

Predsednik konservatorija Tartini Lorenzo Capaldo je v pozdravnem nagovoru poudaril medkulturno naravo te ustanove ter njihovo pedagoško naložbo v boljše medsebojno poznavanje: »Vsi smo bratje, izhajamo le iz različnih kultur in pripadnosti.« V slogu bratstva je spomnil tudi na spremembe v statutu konservatorija, ki so zapečatile medkulturno naravo institucije.

DIPIAZZA JUTRI NA KVIRINALU

Tržaški župan Roberto Dipiazza je navzočim povedal, kako je upal, da ne bo nikoli več primoran uporabljati besede »vojna« v sedanjiku. Ruski napad na Ukrajino pa obuja žalostne spomine. »Danes smo v tej stavbi, kjer je res divjalo barbarstvo.« Barbarstvo, ki se ne sme ponoviti. Župan je napovedal, da se bo jutri mudil na Kvirinalu; po uspešni izkušnji koncerta treh predsednikov se trenutno namreč zavzema za koncert s predsedniki vseh balkanskih držav. Koncert pa naj bi spremljal podpis skupnega dokumenta proti vojni.

Igor Marentič, župan Občine Postojna, je spomnil na povezovalno moč glasbe ter na simboliko konservatorija v zgradbi, ki je doživela toliko grozot. Hkrati pa je izrazil željo po večjem številu mladih na takih spominskih dogodkih. »Mladi so namreč tisti, ki bodo prenašali spomin naprej«.