Za Majenco je veliko dela

»Biti izvoljena je neke vrste cilj. Najprej začneš malo pomagati kot otrok. Potem se pridružiš fantovski in dekliški in imaš že več odgovornosti. Postati županja in župan je nekako zadnja stopnička, najvišji cilj.« S temi besedami nam je letošnja županja dolinske Majence Mara Mura izrazila svoje veselje in navezanost na vlogo, ki jo opravlja.

Osemindvajsetletna Dolinčanka, ki zaključuje študij ekonomije v Kopru, je bila sicer županja že leta 2018. Vlogo si deli s petindvajsetletnim barmanom Petrom Siaresom Sturmanom iz Mačkolj, ki je deloma odraščal tudi v Čilu.

Več kot praznik

Mura in Siares Sturman sta županovanje opisala kot naporno, a polno zadoščenja. »Med praznikom delaš in se ne le zabavaš. Kot županja moraš poskrbeti, da steče vse,« tako Mura. Župan je dodal, da »morava vedno biti tam, kjer rabi«. Vsekakor pa je izvolitev in vlogo opisal kot »veliko zadoščenje, ki daje veliko veselja«.

Naporu oba kljubujeta zaradi navezanosti na praznik. »Odkar smo majhni, uživamo in sodelujemo. Ljubezen do Majence je tako rekoč prirojena,« je pripovedovala Mara Mura. To je podčrtala tudi s citatom Borisa Pangerca - »Majenca je Dolina in Dolina je Majenca«.