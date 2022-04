Za naložbe kar 135 milijonov evrov

Občina Trst je za letos povečala naložbeni program. Za naložbe bo šlo skoraj 135 milijonov evrov, pet več kot lani, veliko denarja bo prišlo iz državne in deželne malhe (iz programa Nacionalnega sklada za okrevanje in odpornost - NOO). Tudi letos so predvidene velike naložbe v šole, telovadnice, ceste in zelenice. Med večjimi projekti izstopata rušenje bazena Acquamarina in dvorane Tripcovich, do konca leta pa nameravajo pripraviti tudi načrt za prenovo Velikega trga.

Strategijo naložbenega programa za obdobje 2022 - 2024 je občinski odbor v dvorani občinskega sveta predstavil danes. Kot so povedali pristojni odborniki, novi strateški dokument ostaja ambiciozen. »Namere niso le knjiga sanj. Cilji so na dosegu roku tudi po zaslugi denarja iz NOO,« je dejal pristojni za finance Everest Bertoli. Občina Trst lahko letos računa na kar 56 milijonov javnega denarja (21 milijonov iz državne, 29 iz deželne blagajne, manjši prispevki prihajajo iz drugih fondov), je bilo slišati na srečanju z novinarji, na katerem so v en glas poudarili, da ta uprava tudi v novem mandatu veliko stavi na program celostnih teritorialnih naložb, saj verjame, da je na ta način mogoče spodbujati lokalno gospodarstvo in gradbena podjetja.

Kot rečeno, bo letos za naložbe šlo 135 milijonov evrov, za leto 2023 so predvideli 123 milijonov, za leto 2024 pa 84 milijonov. Občina Trst namerava torej v prihodnjih treh letih za naložbe nameniti več kot 330 milijonov evrov.