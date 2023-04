Za odstranitev odpadkov imajo »zvezane roke«

Odpadki, ki jih neznanci odlagajo v naravo, so včeraj »pristali« na tržaški občini. Pa ne da bi jih kdo končno premaknil, samo o njih je tekla beseda na zasedanju šeste občinske svetniške komisije, ki je med drugim pristojna za okolje. Svetniško pobudo je vložila svetnica Rosanna Pucci (Demokratska stranka), da bi izvedela, kaj namerava Občina Trst z odpadki, ki mesece, pravzaprav že leta ležijo pri Banih in Ferlugih ter na trebenskih parcelah ob avtocesti.

»Glede na številne prijave občanov v zvezi z nezakonitimi odlagališči, ki so zrasla na Krasu, in potem ko smo tudi sami preverili njihov obstoj, zahtevam od župana oziroma pristojnega odbornika, naj v najkrajšem času sproži vse mogoče postopke, ki so potrebni za odstranitev teh kupov večjih in manjših odpadkov, ki so nevarni za zdravje ljudi, da o okoljski škodi niti ne govorimo,« je ocenila svetnica.

Odgovor, ki ga je v imenu koalicije ponudil odbornik Michele Lobianco, ni bil ravno spodbuden. Da so v teku kazenske preiskave in da je treba postopati previdno, je pojasnil zamude in čakanje. Seveda so s sramotnim stanjem sredi gmajn seznanjeni, v marsikaterem primeru pa imajo »zvezane roke«. Ničesar ne more občina avtonomno odstraniti, dokler jim sile javnega reda tega ne dovolijo oz. ne določijo odgovornega za ta postopek.