Za Patricka Zakija in vse Zakije, za katere še vemo ne

»Za osvoboditev Patricka Georgea Zakija in vseh Zakijev, za katere še vemo ne, pa jih je v zaporih na tisoče, saj so se znašli v valu najhujšega zatiranja svobode izražanja.« Skupina mladih članov Amnesty International je v torek zvečer v prostorih Novinarskega krožka poskrbela za tihi, a zgovorni flash mob za 27-letnega egiptovskega raziskovalca Patrcka Zakija, podiplomskega študenta na univerzi v Bologni, ki ga je 7. februarja egiptovska policija aretirala. V rokah so držali letake, ki so spodbujali k osvoboditvi mladeniča in k spoštovanju človekovih pravic – oči so imeli prevezane s črnim trakom, ki so jim ga sodelavci naposled sneli v znak osvoboditve.

Sodišče v mestu Mansura je 15. februarja zavrnilo zahtevo po Patrickovi izpustitvi, tako da mladenič tvega 25 let zaporne kazni. Zakaj? Ker naj bi objavil kritična sporočila na račun egiptovskih oblasti, širil lažne novice in ščuval k nasilni spremembi ustave, kar sicer njegovi odvetniki pripisujejo nekomu drugemu oz. lažnemu profilu na družbenih omrežjih, je povedal Fabio del Missier, član Amnesty International, ki je torkov večer priredilo s tržaškim licejem Petrarca, deželnim združenjem Articolo 21, tržaškim združenjem doktorandov, novinarskima zbornico in sindikatom.

Egiptovsko situacijo je zbranim predstavil koordinator Amnesty International Riccardo Noury, ki se je telefonsko oglasil iz Mansure. Dogajanje je strnil v oksimoron – »normalizirano izredno stanje«. V letu 2019 so zabeležili porast izginotij (do 900 primerov letno) in porast mučenja v zaporih – od tistega fizičnega oz. srednjeveškega, do večletne izolacije ali odklanjanja zdravstvene oskrbe, zaradi česar so številni v zaporu tudi umrli ...